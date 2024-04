Arsenal a conforté sa place de leader avec une victoire serrée dans le derby du nord de Londres chez son rival historique Tottenham (3-2), dimanche, avant les trois dernières journées du championnat.

3-0 POUR ARSENAL APRÈS 38 MINUTES DE JEU !!! 🤯🤯



12ème but de la saison de Kai Havertz en Premier League 🔥#TOTARS | #PremierLeague pic.twitter.com/jrkDjLgax3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 28, 2024

Après un malheureux but contre son camp de Pierre-Emile Höjbjerg, Bukayo Saka et Kai Havertz ont permis aux visiteurs de mener confortablement 3-0 avant la pause. En deuxième mi-temps, les hôtes sont toutefois revenus dans le match et ont réussi à marquer un but à la 87e minute, grâce à un penalty transformé par Son Heung-min. Mais le temps restant n'a pas permis aux Spurs d'espérer mieux.

Arsenal a ainsi remporté son deuxième derby londonien en six jours. Mardi, les Gunners avaient gagné 5-0 contre Chelsea.

Avec 80 points, l'équipe dirigée par Mikel Arteta compte quatre unités d'avance sur le deuxième du classement, Manchester City, qui a toutefois disputé deux matches en moins. Les Citizens affrontent Nottingham Forest à l'extérieur dans la foulée (17h30) et viendront sur la pelouse de Tottenham le 14 mai pour y disputer un match en retard.

