L'AS Rome a remporté dimanche son premier match de la saison du Championnat d'Italie en écrasant la lanterne rouge Empoli (7-0), avec notamment le premier but sous ses nouvelles couleurs de Romelu Lukaku.

Roma – Empoli 7-0 Serie A, 4ème journée, Saison 23/24 17.09.2023

Après deux défaites et un nul, la Roma s'est rassurée devant son public et il n'a lui a fallu que deux minutes pour ouvrir la marque sur un pénalty transformé par Paulo Dybala après une main dans la surface de Sebastian Walukiewicz.

Renato Sanches, transfuge du Paris SG sous la forme d'un prêt, a doublé la marque de la tête, six minutes plus tard en reprenant un centre de Rasmus Kristensen.

La Roma a rejoint les vestiaires avec un avantage de trois buts, après un but contre son camp d'Alberto Grassi (35e), qui tentait de stopper Cajuste, idéalement lancé par Romelu Lukaku.

Dybala a alourdi la marque après la pause au terme d'un enchainement qui a mystifié la défense d'Empoli (55e). Il a ensuite servi Cristante pour le 5e but de la Roma d'une frappe de 20 m.

Pour sa première titularisation depuis son arrivée en prêt de Chelsea, Lukaku a énormément pesé sur la défense d'Empoli et a fini par marquer à la 82e minute, avant un 7e et dernier but inscrit par Gianluca Mancini (86e). L'équipe entraînée par Jose Mourinho est grâce à ce succès passé de la 19e à la 12e place (4 pts).

«Il fallait envoyer un message et on l'on a très bien fait, parce que chaque joueur a bien rempli son rôle», a insisté Dybala sur la plateforme DAZN.

«On a très bien joué ce soir, on voulait gagner, c'est mission accomplie avec beaucoup de sérénité, a souligné Mourinho. C'est une bonne soirée pour tout le monde, pour Lukaku, c'est bien qu'il ait marqué, mais ce n'est pas important pour moi. Le plus important, c'est qu'il donne une autre dimension à cette équipe».

«Mais attention», a prévenu le technicien portugais. «Il y a encore du travail à faire, je ne suis pas devenu génial et l'équipe non plus avec cette victoire».

Parmi les autres rencontres disputées dimanche, la Fiorentina est venue à bout de l'Atalanta 3 à 2, tandis que Lecce a ramené un point de Monza (1-1) et reste 4e (8 pts) à quatre longueurs du leader, l'Inter, vainqueur 5 à 1 du derby contre l'AC Milan samedi.