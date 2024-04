Après des décennies d'insuccès, Bologne est en passe de se qualifier pour la Ligue des champions en Serie A. Les trois Suisses présents dans l'effectif contribuent largement à cette belle saison 2023/24.

Dan Ndoye, Michel Aebischer et Remo Freuler. KEYSTONE

ATS

Lundi, tous les regards en Italie seront tournés vers Milan, où l'Inter peut remporter le titre de champion en battant l'AC Milan dans le derby. Le deuxième duel du jour passerait presque inaperçu, mais il promet lui aussi: dans la capitale, l'AS Roma, cinquième, affronte le FC Bologne, quatrième, avec la Ligue des champions en ligne de mire pour les deux équipes.

Pour les Romains, une qualification en C1 constituerait un retour après cinq ans d'absence, mais pour Bologne ce serait une première – et une sensation. Le club du nord de l'Italie n'a joué aucun rôle sur la scène européenne au cours de ce millénaire. Sa dernière apparition internationale remonte au 9 décembre 1999, date d'une élimination au 3e tour de la Coupe UEFA.

L'ambiance dans la ville universitaire est donc euphorique, ce que ressentent également les trois Suisses de l'effectif: Michel Aebischer, Remo Freuler et Dan Ndoye. Alors que ces derniers ont rejoint le club cette saison, Aebischer porte déjà le rouge et le bleu depuis janvier 2022. «L'évolution du club est extrêmement positive», souligne le Fribourgeois de 27 ans.

Aebischer, le plus précis

Le fait qu'Aebischer fasse déjà partie des «anciens» montre à quel point les choses ont évolué ces dernières années. Seuls cinq joueurs sont dans l'équipe depuis plus longtemps que lui. L'ancien joueur d'YB est considéré comme un polyvalent, qui peut être utilisé au milieu de terrain aussi bien défensivement qu'offensivement. Sa qualité de passe compte parmi les plus fiables de toute la ligue.

L'entraîneur Thiago Motta apprécie le Fribourgeois parce que celui-ci se met toujours au service de l'équipe. Il porte fièrement le brassard de capitaine (à six reprises cette saison), mais il ne râle pas non plus lorsqu'il démarre un match assis sur le banc des remplaçants (dix fois cette saison).

«En principe, je veux toujours jouer», lâche Aebischer, «mais au final je me réjouis autant d'un but sur le banc que lorsque j'y participe directement». L'important, c'est que ses coéquipiers sachent qu'ils peuvent toujours compter sur lui.

Freuler, le combattant

Remo Freuler est une valeur sûre du système de jeu de Motta. Le joueur de 32 ans, qui a rejoint les Italiens peu après le début de la saison en provenance de Nottingham Forest, assure la stabilité du milieu défensif. Seuls le champion désigné, l'Inter (17), et le troisième du classement, la Juventus (24), ont jusqu'ici encaissé moins de buts que Bologne (25).

C'est aussi pour cette raison que Bologne a levé l'option d'achat de Freuler, le Zurichois restant au-delà de cette saison dans un club où il se sent visiblement bien. Le fait qu'il ait rejoint Bologne après une année passée en Angleterre est notamment lié à Giovanni Sartori, directeur technique du club depuis 2022. Les deux se connaissent depuis des années, à l'époque où Sartori avait fait venir Freuler à l'Atalanta. En six ans et demi, Freuler et Bergame se sont qualifiés trois fois de suite pour la Ligue des champions.

Une quatrième participation avec Bologne? Freuler ne se laisse pas aller à de grandes déclarations: «Bien sûr que ce serait bien, mais le chemin est encore long». Parmi les derniers adversaires de Bologne lors des six dernières journées figurent, outre l'AS Roma, le Napoli et la Juventus.

Ndoye, le rapide

En plus de l'engagement de Freuler, Sartori s'était également beaucoup investi pour recruter le troisième Suisse du groupe, Dan Ndoye. L'attaquant de 23 ans, qui évoluait auparavant au FC Bâle, a bénéficié dès le début de la confiance des Italiens. Jusqu'à sa blessure fin décembre, il faisait souvent partie des titulaires, mais depuis il doit souvent se contenter du rôle de joker.

Néanmoins, Ndoye a encore fait un grand pas en avant depuis son passage à Bâle: il pourrait jouer un rôle majeur en Allemagne lors de l'Euro avec l'équipe de Suisse. Dès le début, il a senti que «quelque chose de grand» pouvait naître à Bologne. Comme ses coéquipiers, il cite comme facteur important l'entraîneur Thiago Motta: «Sa philosophie de jeu convient parfaitement à l'équipe», glisse Ndoye.

Une chance historique

Avec un total d'environ 5400 minutes de jeu en championnat, les trois Suisses ont largement contribué au succès de Bologne. La consécration doit maintenant venir: si l'équipe conserve sa 4e place, il s'agira de son meilleur classement depuis 57 ans.

Et grâce à la forte récolte de points des équipes italiennes en Coupe d'Europe, la 5e place pourrait aussi suffire cette saison pour la Ligue des champions. Quoi qu'il en soit, Bologne doit résister à la pression croissante. Dernièrement, les Rossoblù ont dû se contenter de deux matches nuls sans but contre Frosinone et Monza.

lemi, ats