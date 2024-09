La police italienne a mené lundi une opération coup de poing contre les «ultras» des clubs de foot de l'AC Milan et de l'Inter Milan, infiltrés par la mafia. Ils sont soupçonnés de contrôler tout un éventail d'activités juteuses autour des stades.

La police italienne a mené une opération coup de poing contre les «ultras» des clubs milanais. KEYSTONE

ATS

La police et les douanes ont arrêté 19 personnes et mené des perquisitions tous azimuts au terme d'une «maxi enquête» dirigée par le parquet antimafia de Milan.

L'enquête a mis au jour «l'existence d'infiltrations criminelles au sein des ultras impliquant les principaux dirigeants des associations de supporters des deux principales équipes de football de Milan», précise un communiqué du procureur de la République de Milan.

Chefs des ultras interpellés

Une source policière a indiqué à l'AFP que les chefs des ultras des deux clubs de la capitale lombarde, Luca Lucci et Renato Bossetti, figurent parmi les personnes interpellées. Les mis en cause encourent de longues années de prison pour association de malfaiteurs à caractère mafieux, extorsion, faux et usage de faux ou encore violences volontaires.

Cette opération survient un mois à peine après la mort d'un supporter influent de l'Inter Milan et membre de la mafia calabraise 'Ndrangheta, Antonio Bellocco, poignardé à mort le 4 septembre en banlieue milanaise au cours d'un litige par Andrea Beretta, un des prédécesseurs de Renato Bossetti.

ATS