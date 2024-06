Le nouveau propriétaire de l'Inter Milan, le fonds américain Oaktree, a fait le choix de la continuité en choisissant son nouveau président. Il s'agit de l'Italien Beppe Marotta, jusque-là administrateur du secteur sportif.

Beppe Marotta a été nommé président de l'Inter Milan IMAGO/Nicolo Campo

Marotta succède au Chinois Steven Zhang, fils du propriétaire du consortium Suning qui, incapable de rembourser un prêt contracté en 2021 auprès d'Oaktree, a dû céder le mois dernier au fonds américain, après huit ans, le contrôle du club nerazzurro.

Marotta, 67 ans, est un dirigeant influent du football italien, passé notamment par l'Atalanta, la Sampdoria et la Juventus Turin. Il a rejoint l'Inter en 2018 et sous sa direction sportive, le club lombard a remporté deux titres de champion d'Italie (2021, 2024), deux éditions de la Coupe d'Italie (2022, 2023) et disputé, et perdu, la finale de la Ligue des champions 2023.

