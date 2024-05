«Cela nous fait mal» - L’Inter Milan a trouvé sa bête noire

L'Inter Milan, nouveau champion d'Italie, a trouvé sa bête noire, le mal classé Sassuolo qui l'avait déjà battu en septembre et qui lui a infligé sa deuxième défaite de la saison en Serie A (1-0) samedi lors de la 35e journée.

Sassuolo – Inter 1-0 Serie A, 35ème journée, Saison 23/24 04.05.2024

AFP Gregoire Galley

Sassuolo a réussi ce que l'AC Milan, la Juventus Turin ou encore le champion sortant Naples ne sont pas parvenus à faire cette saison: battre l'Inter Milan, qui plus est à deux reprises. L'Inter s'était déjà incliné (2-1) le 27 septembre lors de 6e journée dans son stade de San Siro face au modeste club d'Emilie-Romagne.

Depuis, Sassuolo a plongé au classement, au point de compromettre son maintien (19e) et l'Inter a été sacré champion d'Italie pour la 20e fois. Mais ce sont encore les Neroverdi qui sont sortis vainqueurs grâce à un but de leur attaquant français Armand Laurienté, son quatrième but en un mois.

L'Inter, sans son attaquant Marcus Thuram et son gardien de but Yann Sommer, restés sur le banc, a monopolisé le ballon, mais a très rapidement semblé à court d'idées.

Largement en tête

L'équipe de Simone Inzaghi a mis fin à une impressionnante série de 42 matches de suite de championnat avec au moins un but marqué. «On a mal débuté ce match, on aurait mérité d'égaliser en fin de première période, mais on ne s'est pas créé assez d'occasions au final. Il faut tirer notre chapeau à une belle équipe de Sassuolo», a analysé le technicien italien sur la chaîne Sky Sport.

«On n'est pas habitué à perdre, cela nous fait mal et gâche un peu l'euphorie des derniers jours, mais il faut qu'on finisse bien cette saison», a-t-il ajouté.

L'Inter reste largement en tête de la Serie A avec une avance de 19 points sur l'AC Milan et de 24 points sur la Juve qui affrontent dimanche respectivement le Genoa et l'AS Rome.

Après ce succès, son septième de la saison, Sassuolo est toujours 19e, mais est revenu à deux points du 17e et premier non-relégable, Empoli, qui a disputé un match de moins.