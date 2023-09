«Dans quelques semaines, je vous répondrai peut-être autre chose»

Transféré cet été à l’Inter Milan en provenance du Bayern Munich, Yann Sommer s’est confié à blue Sport. Le portier de l’équipe de Suisse est revenu sur son adaptation en Italie.

Yann Sommer : «Ça a toujours été très simple avec l’Inter» Transféré cet été à l’Inter Milan en provenance du Bayern Munich, Yann Sommer s’est confié à blue Sport. Le portier de l’équipe de Suisse est revenu sur son acclimatement au club lombard, ainsi qu’au championnat italien. 01.09.2023

Après huit mois en dent de scie en Bavière, Yann Sommer a choisi durant l’intersaison de poser ses valises à Milan, plus précisément à l’Inter. Et avec deux victoires sans encaisser le moindre but (à chaque fois 2-0) en autant de journées en Serie A, le gardien helvétique n’aurait pas pu espérer mieux pour ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière.

«Ça se passe très bien. Je suis arrivé ici il y a trois semaines et ça a toujours été très simple dans cette équipe, depuis la première journée, parce que l’équipe est super bien au niveau du caractère. Les gens sont super gentils et m’ont aidé dans toutes les situations», a raconté le Suisse de 34 ans en évoquant son arrivée chez les Nerazzurri.

En plus de devoir s’adapter à son nouveau club, le natif de Morges doit également s’acclimater à un championnat méconnu pour lui après neuf saisons passées en Bundesliga à défendre les couleurs du Borussia Mönchengladbach, puis du Bayern Munich. «Pour moi, tout est nouveau : nouveaux stades, nouveaux adversaires et nouvelle équipe», a reconnu l’ancien portier du FC Bâle.

«La Serie A ? Peut-être un peu plus tactique»

Ce dernier a toutefois déjà pu constater certaines divergences avec la ligue allemande. «Le style (en Italie) est un peu différent, c’est peut-être un peu plus tactique. Mais ça dépend également de l’adversaire. Redemandez-moi dans 5, 6 ou 7 semaines et je pourrai peut-être raconter d’autres choses», a-t-il expliqué. «Pour l’instant, j’intègre toutes ces nouvelles choses et j’essaie d’être un bon gardien pour l’Inter Milan.»

Sommer aura une nouvelle occasion de démontrer l’étendue de son talent au public milanais dimanche lors de la réception de la Fiorentina, avant de retrouver l’équipe de Suisse en Valais dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. La Nati disputera deux rencontres, d’abord le samedi 9 septembre à Pristina face au Kosovo, puis le mardi 12 septembre 2023 à Sion contre Andorre.