L'Inter Milan est revenu sur les talons du leader du Championnat d'Italie, Naples, grâce à sa victoire 3-2 face au Torino, assommé par une exclusion dès la 20e minute et par un triplé de Marcus Thuram, samedi lors de la 7e journée.

Marcus Thuram a inscrit un triplé pour la formation milanaise. ats

AFP Gregoire Galley

Quatre jours après sa facile victoire en Ligue des champions face à l'Etoile rouge de Belgrade (4-0), le champion en titre a enchaîné une troisième victoire consécutive pour la première fois de la saison.

L'exclusion dès la 20e minute du défenseur chilien du Torino Guillermo Maripan pour un tacle dangeureux sur Thuram lui a grandement facilité la tâche.

Mais l'Inter, besogneux en septembre, semble lancé, même s'il a encore montré quelques signes inhabituels de fébrilité défensive qui ont permis les réductions du score par Duvan Zapata (36e) et Nikola Vlasic, sur pénalty (86e).

L'équipe de Simone Inzaghi, toujours privée de son maître à jouer Nicolo Barella, blessé, a concrétisé sa domination à la 25e minute quand Thuram a repris de la tête un centre parfait d'Alessandro Bastoni. L'avant-centre français a doublé la mise, toujours de la tête, dix minutes plus tard.

Son troisième but de la soirée, après un cafouillage devant le but du Torino, lui a permis de revenir au classement des buteurs de Serie A à la hauteur de l'attaquant italien Mateo Retegui, auteur plus tôt dans la journée d'un triplé lors de la démonstration de l'Atalanta face au Genoa (5-1).

Co-leader du classement des buteurs

Il fallait remonter au 20 mai 2023 pour trouver trace du dernier triplé inscrit en Serie A par un attaquant français, à savoir Olivier Giroud, lors de la victoire de l'AC Milan face à la Sampdoria (5-1).

«Ce qui est plus important que mon triplé, c'est la victoire et les trois points, on montre qu'on est le même Inter que la saison dernière (...) Marquer trois buts devant notre public, c'est bien sûr quelque chose de fort», a reconnu sur la plateforme DAZN Thuram, à la joie toujours très contenue.

Seule contrariété de la soirée pour le vice-champion du monde 2022 convoqué pour les matches de Ligue des nations contre Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre, après sa sortie à la 67e minute sous les applaudissements de San Siro, il a posé, dès qu'il a rejoint le banc, une imposante poche de glace sur sa cheville droite taclée par Maripan.

«Ce qu'on retient, c'est qu'on a gagné trois matches en huit jours et qu'on a bien réagi après le derby» contre l'AC Milan, a constaté Inzaghi. «Il y a encore des choses qu'on peut mieux faire, mais l'équipe travaille super bien à l'entraînement et j'ai confiance», a-t-il ajouté.

L'Inter s'est replacé à la 2e place (14 pts), juste devant l'Udinese, vainqueur plus tôt à domicile de Lecce (1-0) et qui continue de surprendre malgré l'absence de son capitaine et buteur Florian Thauvin (contracture musculaire).

Mais l'Inter pourrait aborder la trêve internationale en 3e, voire 4e position, si la Juventus Turin (4e, 12 pts) et/ou l'AC Milan (5e, 11 pts) s'imposent dimanche contre Cagliari et face à la Fiorentina.