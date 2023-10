L'AS Rome a souffert face à Monza, réduit à dix juste avant la pause, mais a fini par s'imposer 1 à 0 pour signer une troisième victoire de suite, dimanche lors de la 9e journée du Championnat d'Italie.

Buteur contre Monza, Stephan El Shaarawy n'a pas pu contenir ses larmes. IMAGO/LaPresse

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 90e minute par l'international italien Stephan El Shaarawy qui a profité d'un mauvais renvoi de la défense de Monza.

Le club lombard était arc-bouté en défense depuis l'exclusion de Danilo D'Ambrosio après un deuxième avertissement à la 41e minute et El Shaarawy a pu glisser le ballon dans le but à travers une forêt de jambes.

En l'absence de l'Argentin Paulo Dybala, blessé à un genou, la Roma n'a pas réussi à profiter de sa supériorité numérique, jusqu'au geste très opportuniste d'El Shaarawy qui, pris dans la tourmente de l'affaire des paris sur des plateformes illicites à son corps défendant et défendu par son club, a fini la rencontre en larmes.

«J'ai ressenti beaucoup d'émotions en marquant le but de la victoire après une semaine qui a été très lourde pour moi. J'étais en colère de voir mon nom citer dans cette affaire alors que je suis quelqu'un de professionnel», a expliqué l'international italien au micro de la plateforme DAZN.

La Roma est provisoirement 6e, avec 14 points, soit son meilleur classement de la saison.

Lors de la 10e journée le week-end prochain, l'AS Rome défiera l'Inter Milan, nouveau leader, mais son entraîneur Jose Mourinho ne sera pas sur le banc, puisqu'il a été exclu dans le temps additionnel (90+9e) après une altercation avec son vis-à-vis de Monza.

«Cela a été un match difficile contre une belle équipe. On a tiré deux fois sur les poteaux, on aurait pu aussi perdre. On n'a pas bien joué, surtout en première période, avec des joueurs revenus fatigués de la trêve internationale, de longs voyages en Amérique du Sud ou en Afrique», a insisté Mourinho.

«J'ai juste fait des gestes, en mettant mon doigt devant la bouche. Si l'arbitre décide que cela vaut une exclusion, ainsi soit-il», a ajouté le technicien portugais.

AFP