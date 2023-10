L'AC Milan est le nouveau leader de Serie A après sa victoire samedi sur le terrain du Genoa (1-0) préservée par un arrêt décisif dans le temps additionnel d'Olivier Giroud qui a remplacé dans les buts milanais Mike Maignan, exclu.

Il est déjà le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais depuis la 8e journée du Championnat d'Italie, Olivier Giroud s'est fait un nom comme gardien de but. Car si Christian Pulisic a marqué le but de la victoire à la 87e minute, c'est bien Giroud l'artisan de ce succès laborieux.

Ses coéquipiers ne s'y sont pas trompés : au coup de sifflet final, ils se sont précipités vers l'international français revêtu du maillot vert de son compatriote Mike Maignan, exclu peu avant pour une sortie dangereuse de sa surface de réparation devant Caleb Ekuban.

Sur le coup franc consécutif à la faute de Maignan, le ballon a percuté la transversale milanaise. Le gardien du Genoa Josep Martinez, monté pour tenter d'égaliser, a été à son tour exclu pour un mauvais geste sur un joueur milanais.

A dix contre dix, le Genoa s'est offert une dernière occasion, mais Giroud s'est interposé devant George Puscas en deux temps.

«Digne d'un gardien»

«J'ai presque réussi un arrêt digne d'un gardien», a souri Giroud sur la plateforme DAZN. «J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis jeté sur le ballon sans savoir ce qui allait se passer. Je n'ai jamais pensé vivre ce genre d'émotion de ce côté-ci du terrain. Quand j'étais petit, j'aimais bien jouer gardien», a-t-il rappelé.

Grâce à cette victoire, l'AC Milan a dépassé l'Inter et compte deux points d'avance sur son grand rival, tenu en échec à domicile par Bologne (2-2).

Tout avait pourtant bien commencé pour l'Inter qui, après le premier quart d'heure, menait 2 à 0, avec notamment le dixième but cette saison de Lautaro Martinez (13e).

L'Argentin est devenu avec sa superbe frappe le troisième joueur dans l'histoire de l'Inter à atteindre les dix buts après huit matches, rejoignant la légende Giuseppe Meazza (11, en 1935-36) et Antonio Valentin Angelillo (16, en 1958-59).

Mais le champion du monde 2022 et ses coéquipiers ont soudain et inexplicablement perdu pied. Bologne a réduit la marque sur penalty (19e) après un ceinturage de Lewis Ferguson par Lautaro Martinez dans la surface de réparation de l'Inter.

L'équipe irrésistible du premier quart d'heure a alors laissé place à une formation fébrile qui a concédé un second but sur un tir de 20 m du Néerlandais Joshua Zirkzee (59e).

«Je suis en colère (...) C'est la deuxième fois, après le match contre Sassuolo, qu'on mène et qu'on n'arrive pas à gagner, à cause d'erreurs d'inattention qui nous coûtent cher. On aurait dû marquer plus que deux buts en première période», a regretté Simone Inzaghi, sur DAZN.

La Juve 3e

Au lendemain de la confirmation du contrôle antidopage positif de Paul Pogba, suspendu depuis le 11 septembre, la Juventus a remporté 2 à 0 face au Torino la 207e édition du «derby della Mole».

Sans Federico Chiesa ni Dusan Vlahovic, huit buts à eux deux, la Juve a été bousculée en première période par une équipe du Torino très physique.

L'entrée à la pause d'Arkadiusz Milik a libéré les Bianconeri qui ont ouvert la marque par Federico Gatti (47e). Milik a doublé la mise de la tête à la 62e minute.

Son entraîneur Massimiliano Allegri a signé sa 289e victoire en Serie A, nouveau record depuis que la victoire est passée à trois points.

Le club le plus titré du football italien est passé de la 4e à la 3e place (17 points), au moins provisoirement devant Naples qui reçoit la Fiorentina dimanche.