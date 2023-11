Onze jours après le limogeage de Rudi Garcia, Naples, désormais dirigé par Walter Mazzarri, s'est imposé sur le terrain de l'Atalanta 2 à 1 samedi, tandis que l'AC Milan a renoué avec la victoire face à la Fiorentina (1-0).

Atalanta – Napoli 1-2 Serie A, 13ème journée, Saison 23/24 25.11.2023

Dix ans après la fin de sa première expérience sur le banc du Napoli (2009-13), Mazzarri, 62 ans, a ramené de Bergame un avertissement pour contestation et surtout trois points importants face à un autre candidat à la Ligue des champions.

«Gagner contre cette équipe dans ce stade n'est pas facile et cela ne sera facile pour personne», a prévenu le technicien italien, sans poste depuis son limogeage en 2022 par Cagliari.

Mais à l'entendre, son impact personnel a été très limité, dans la mesure où il n'a récupéré ses internationaux, de retour de sélection, qu'il y a deux jours. «J'ai trouvé un groupe de joueurs exceptionnels, très à l'écoute, qui se parlent beaucoup entre eux, j'ai vraiment un bon +feeling+», s'est-il félicité.

Le Napoli version Mazzari, séduisant et dominateur en première période, a ouvert la marque par Kvicha Kvaratskhelia (44e). L'Atalanta a égalisé grâce à Ademola Lookman, lui aussi de la tête (53e).

Retour d'Osimhen

Mais l'entrée à l'heure de jeu de Victor Osimhen, absent depuis plus d'un mois à cause d'une blessure à la cuisse droite, a revigoré le champion en titre. L'attaquant nigérian a trouvé Eljif Elmas qui a doublé la mise et offert la victoire à son équipe (79e).

Naples qui restait sur une quatrième défaite à domicile, contre le mal classé Empoli (1-0), fatale à Garcia en poste depuis juillet, totalise 24 points (4e), à sept longueurs du leader, l'Inter Milan, opposé dimanche à son dauphin, la Juve.

Les deux prochaines semaines permettront à Mazzarri et à son exigeant président Aurelio De Laurentiis de mesurer ce qu'il est encore possible d'atteindre. Leur équipe affronte coup sur coup le Real Madrid en Ligue des champions mercredi, puis l'Inter le 3 décembre et la Juventus cinq jours plus tard.

Victoire milanaise

L'AC Milan a mis fin à sept semaines d'attente depuis son dernier succès en championnat le 7 octobre, en venant à bout de la Fiorentina 1 à 0 et a conforté sa 3e place (26 pts).

Milan – Fiorentina 1-0 Serie A, 13ème journée, Saison 23/24 25.11.2023

En l'absence de son meilleur buteur Olivier Giroud, suspendu, c'est un autre international français, Theo Hernandez, qui a offert la victoire au Milan sur penalty (45e+2).

Parfaitement lancé dans l'axe, Hernandez a été déséquilibré par Fabiano Parisi dans la surface de réparation et s'est fait justice lui même.

Camarda dans l'histoire

Ce succès permet à Stefano Pioli, très critiqué, de préparer un peu plus sereinement la réception mardi en Ligue des champions de Dortmund (7 pts), leader du groupe.

L'attaquant Francesco Camarda est entré, à la 83e minute de jeu, dans l'histoire: il est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de Serie A à 15 ans 8 mois et 15 jours.

Il a battu le record de précocité établi le 21 mai 2022 par Wisdom Amey qui avait, selon les chiffres de la Lega Serie A, 15 ans, 9 mois et un jour lorsqu'il a disputé son premier match de championnat avec Bologne.

Autre grande première de la soirée de samedi, la victoire de la Salernitana, qui a attendu la 13e journée pour s'offrir son premier succès de la saison, 2 à 1 face à la Lazio qui avait pourtant ouvert la marque en fin de première période.

L'équipe de Filippo Inzaghi reste 20e et dernière de Serie A, mais ne compte plus «que» deux points de retard sur la 17e place, synonyme de maintien. Seule Almeria, dans les cinq principaux championnats européens, n'a toujours pas gagné.