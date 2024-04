Bonne semaine pour la Juventus Turin: après avoir fait un grand pas vers la finale de la Coupe d'Italie mardi, les Bianconeri ont confirmé leur regain de forme en battant la Fiorentina (1-0), dimanche lors de la 31e journée du Championnat d'Italie.

Juventus - Fiorentina 1-0 Serie A, 31ème journée, Saison 23/24 07.04.2024

AFP Gregoire Galley

Vainqueurs de la Lazio Rome en demi-finale aller de la Coupe d'Italie (2-0) mardi, les joueurs de Massimiliano Allegri ont renoué avec la victoire en championnat après quasiment un mois et demi d'attente.

Tout n'a pas été parfait: contre la Fiorentina, la Juve a montré deux visages, séduisante pendant la première période, beaucoup plus fébrile après la pause.

Federico Gatti a fait la différence à la 21e minute, en reprenant à bout portant un tir de Bremer repoussé par la transversale de Pietro Terracciano.

Après l'ouverture du score, la Juve a de nouveau fait trembler les filets du gardien florentin à trois reprises en première période, mais ces trois buts ont été refusés pour hors-jeu.

Succès important

Au retour des vestiaires, la Fiorentina a posé bien plus de problèmes à la Juve et aurait pu égaliser à la 74e minute sans une parade spectaculaire de Wojciech Szczęsny.

«C'est une victoire super importante après des semaines très difficiles (...) Comme on l'a montré mardi, on est redevenu une équipe difficile à jouer», a analysé Gatti.

«Même si on a connu une phase difficile, on réalise un bon championnat, ce groupe de joueurs n'abdique jamais et fait tout pour s'améliorer», s'est réjoui Allegri.

Grâce à sa deuxième victoire depuis fin janvier, la Juve qui n'avait empoché que sept points lors des neuf précédents matches, a réduit son retard sur la deuxième place occupée par l'AC Milan à six points.

Le Napoli renversant

Naples aussi a renoué avec la victoire après deux nuls et une défaite en renversant Monza sur son terrain 4 à 2. Mené 1 à 0 depuis la 9e minute, le champion en titre a mis KO Monza après la pause en deux minutes, grâce à Victor Osimhen (55) et Matteo Politano (57).

Monza - Napoli 2-4 Serie A, 31ème journée, Saison 23/24 07.04.2024

Les Napolitains ont ajouté deux buts supplémentaires (61, 68) pour signer leur première victoire depuis le 3 mars. Ils ont grappillé une place (7e), à deux points de la 6e, la dernière qualificative pour l'Europe, occupée par l'Atalanta qui s'est incliné sur le terrain du mal classé Cagliari (2-1).

Bologne a dû se contenter d'un nul (0-0) à Frosinone et accuse désormais quatre points de retard sur la Juve et le podium.

Frosinone - Bologna 0-0 Serie A, 31ème journée, Saison 23/24 07.04.2024

L'Inter, en tête avec onze points d'avance sur l'AC Milan et 17 sur la Juve, refermera la 31e journée en se déplaçant lundi à Udine.