La réaction de Yann Sommer : «Aucun mot ne peut décrire cela»

«C'est une journée que je n'oublierai jamais», a reconnu l'international italien de l'Inter Federico Dimarco après la victoire de son équipe face à l'AC Milan (2-1) lundi, synonyme de 20e titre de champion d'Italie. Le Suisse Yann Sommer n'avait lui «pas les mots» après avoir glané un deuxième titre de champion consécutif, lui qui avait remporté la Bundesliga la saison dernière avec le Bayern.

AFP/blue Sport Clara Francey

«Nous sommes champions d'Italie, on a décroché la deuxième étoile en gagnant le derby, on a écrit une page d'histoire, il n'y a rien de plus beau», a déclaré Dimarco sur la plateforme DAZN.

«C'est une journée que je n'oublierai jamais. Quand je vois la joie de nos tifosi qui sont sur la Piazza del Duomo, c'est fou. Quand j'étais gamin, j'ai fêté des titres de l'Inter sur cette place», a rappelé Dimarco qui a été formé à l'Inter.

«Ce qu'on a produit sur le terrain tout au long de la saison parle pour cette équipe (...) C'est le sacre d'un groupe de joueurs qui s'entend très bien, mais qui travaille aussi dur», a-t-il insisté.

Si la joie de Yann Sommer était elle aussi immense lundi soir, les mots lui manquaient un peu. «Aucun mot ne peut décrire cela», a déclaré le gardien de la Nati sur Instagram.

Quelques minutes après la fin du match, Hakan Calhanoglu a publié sur Instagram une vidéo dévoilant les célébrations des Nerazzurri dans leur vestiaire. «Vous devriez aussi danser», a-t-il écrit en légende. Pour le milieu de terrain, ce succès est particulièrement spécial : avant de rejoindre l'Inter, il avait joué pour l'AC de 2017 à 2021.

A cinq journées du terme du championnat, l'Inter dispose désormais de 17 points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan, et est assuré de remporter son premier titre de champion depuis 2021, le vingtième de son histoire.