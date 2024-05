L'AC Milan va refermer comme attendu la page Stefano Pioli, l'entraîneur qui lui offert en 2022 son 19e titre de champion d'Italie, incapable cette saison de sublimer son équipe lors des grands rendez-vous.

AFP Clara Francey

«L'AC Milan et Stefano Pioli annoncent qu'ils ne poursuivront pas la saison prochaine leur collaboration», a indiqué l'AC Milan dans un communiqué publié vendredi.

«L'AC Milan remercie sincèrement Stefano Pioli et son staff pour les cinq années passées aux commandes de l'équipe première, marquées par un scudetto qui restera inoubliable et un retour de façon constante dans les compétitions européennes les plus importantes», poursuit le texte.

Pioli, 58 ans, était initialement sous contrat jusqu'en juin 2025. Cette séparation à l'amiable ouvre la voie à l'arrivée selon la presse italienne du Portugais Paulo Fonseca qui vient de passer deux saisons dans le Championnat de France avec Lille et qui connaît la Serie A pour avoir entraîné l'AS Rome entre 2019 et 2021.

Pioli dirigera une dernière fois le Milan samedi à San Siro, lors de la 38e et dernière journée du Championnat d'Italie face à la Salernitana, lanterne rouge reléguée en 2e division.

Les Rossoneri s'envoleront ensuite pour l'Australie pour disputer un match amical le 31 mai face à l'AS Rome à Perth, mais a priori sans Pioli.

A son retour en Italie, le club lombard, qui va également enregistrer le départ de son meilleur buteur, le Français Olivier Giroud, recruté par le Los Angeles FC, entrera dans une nouvelle ère, notamment sous la direction de Zlatan Ibrahimovic dans son rôle de conseiller du président et propriétaire, l'Américain Gerry Cardinale.

Triste mois d'avril

Critiqué sans relâche par les ultras milanais, Pioli paie cash l'incapacité de son équipe à répondre présent lors des matches les plus importants cette saison.

Cela a commencé à l'automne en Ligue des champions, où le Milan a quitté la compétition-reine du football européen dès la phase de groupes en terminant 3e derrière Dortmund et le PSG.

Cela a été encore plus flagrant durant le mois d'avril, avec une élimination en quarts de finale de l'Europa League face à la Roma après deux défaites (1-0 à San Siro et 2-1 au Stade olympique) et un revers dans le derby face à l'Inter (2-1), synonyme de 20e sacre pour son grand rival.

En championnat, l'AC Milan a connu cette saison un trou d'air à l'automne, ce qui l'a sorti rapidement de la course au titre. Les Rossoneri sont remontés sur la deuxième marche du podium, à 19 points de l'Inter, à la faveur de la catastrophique phase retour de la Juve, qui a licencié la semaine dernière son entraîneur Massimiliano Allegri.

Pioli, ancien défenseur passé par Parme et la Juventus, s'est fait un nom comme entraîneur dans des clubs de milieu de tableau, avant de prendre les rênes de la Lazio (2014-16), l'Inter (2016-17), la Fiorentina (2017-19) et, depuis 2019, l'AC Milan.

Sous sa direction, le Milan a remporté un titre de champion d'Italie (2022) et atteint, en 2023, le dernier carré de la Ligue des champions où il a chuté face à l'Inter.

Pioli devait initialement tenir sa traditionnelle conférence de presse de veille de match ce vendredi en début d'après-midi mais elle a été annulée, a annoncé l'AC Milan peu avant l'annonce du prochain départ de son entraîneur.