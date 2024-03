Le directeur général de la Fiorentina, Joe Barone, dont l'hospitalisation avait entraîné ce week-end le report du match de championnat de son club contre l'Atalanta, est mort à l'âge de 57 ans, a annoncé mardi le club toscan.

Le directeur général de la Fiorentina, Joe Barone, est mort à l'âge de 57 ans. IMAGO/Marco Canoniero

«Avec une douleur profonde et une immense tristesse, la Fiorentina a perdu aujourd'hui (mardi) un de ses points de référence et une figure qui a marqué l'histoire récente du club et qui ne sera jamais oubliée», a indiqué la Fiorentina dans un communiqué.

Barone a été victime d'un accident cardiaque à l'hôtel près de Bergame où séjournait son équipe, peu avant le match devant l'opposer dimanche à l'Atalanta pour le compte de la 29e journée du championnat d'Italie. Il a été transporté d'urgence par hélicoptère dans un hôpital de Milan où il est mort ce mardi.

«Le football italien a perdu un dirigeant de très grande valeur (...) Joe a amené dans le football italien l'esprit entrepreneurial américain et la capacité de penser en grand», a réagi dans un communiqué le patron de la Lega Serie A, Lorenzo Casini.

Né en Sicile, Giuseppe Barone avait émigré enfant aux Etats-Unis. Il a été un cadre dirigeant du cablo-opérateur américain Mediacom, avant de rejoindre au sein de la Fiorentina le président et propriétaire du club depuis 2019, Rocco Commisso.