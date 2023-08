Le gardien de but de Frosinone Stefano Turati a écopé d'une suspension d'un match de Championnat d'Italie pour avoir tenu des propos blasphématoires lors de l'ouverture de la saison 2023-24, a annoncé mardi la Ligue italienne de football.

Le gardien de Frosinone Stefano Turati a écopé d'une suspension d'un match en Serie A. IMAGO

Après visionnage et analyse des images et audios de la rencontre entre Frosinone et Naples remportée 3 à 1 par le champion en titre samedi, la commission de disciple a établi que Turati «avait prononcé une expression blasphématoire, audible et identifiable, sans doute raisonnable», a-t-elle expliqué.

«En conséquence, il doit être sanctionné comme le prévoit l'article 37, paragraphe 1 du Code de la justice sportive de la Fédération italienne d'un match de suspension», poursuit le communiqué. L'injure à caractére religieux utilisé par Turati, 21 ans, à la 15e minute de jeu, n'est pas précisée.

Cette disposition du réglement de la serie A avait été appliquée en mars 2021 contre le légendaire gardien de la Juventus Gianluigi Buffon.

AFP