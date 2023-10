En Ligue 1 comme en Serie A, la ligne rouge a - une nouvelle fois - été franchie ce week-end. Si à Marseille, c'est l'entraîneur de l'OL Fabio Grosso qui a été victime des débordements de «supporters», à Milan, c'est l'ancien Intériste Romelu Lukaku.

Inter – Roma 1-0 Serie A, 10ème journée, Saison 23/24 29.10.2023

Pour son retour au Giuseppe-Meazza ce dimanche 29 octobre, Romelu Lukaku, qui porte désormais les couleurs de l'AS Rome, a reçu un accueil des plus hostiles de la part des «supporters» nerazurri. En plus d'avoir connu la défaite (1-0) et été copieusement sifflé lors de chacune de ses touches de balle, le Belge a également été victime de racisme.

Certains spectateurs n'ont en effet trouvé rien de plus malin que de brandir en tribunes des bananes gonflables à l'intention de «Big Rom». Un geste raciste des plus déplorables.

Malheureusement encore une fois dans le football, des individus que l’on ne veut pas associer au nom de supporters, s’adonnent à des actes racistes au stade. Nous condamnons tout les actes racistes, qu’ils soient proférés envers n’importe quel joueur ou équipe ! Ces personnes… pic.twitter.com/PvTylumOd2 — Inter FR (@InterMilanFRA) October 29, 2023

«Le retour de Lukaku ne doit pas rimer avec racisme, laissons le racisme en dehors du stade», avait pourtant prévenu par l'intermédiaire d'un représentant la Curva Nord Milano, un groupe de supporters ultras de l'Inter, avant la rencontre. Malheureusement en vain...

Pour rappel, Romelu Lukaku est considéré comme un traître par le public intériste depuis sa volte-face lors du dernier mercato estival.

Alors qu'il avait été l'un des artisans de la belle saison 2022/23 de l'Inter, finaliste malheureux de la Ligue des champions, l'international belge n'avait pas souhaité prolonger son aventure avec le club de la capitale lombarde. L'attaquant de 30 ans avait en effet préféré repartir à Chelsea pour finalement atterrir à Rome, en prêt.