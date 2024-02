Le verdict est tombé pour Paul Pogba : banni quatre ans !

Paul Pogba (30 ans) a été condamné à quatre ans de suspension par le tribunal antidopage italien. L'international français de la Juventus avait été contrôlé positif à la testostérone en août 2023.

Paul Pogba a été condamné à quatre ans de suspension. IMAGO/ABACAPRESS

«Nous avons reçu la notification du tribunal ce matin», a indiqué une source au sein de la Juventus, disant «prendre acte» de la décision du tribunal. Ce dernier a suivi les réquisitions du parquet contre le milieu de terrain, champion du monde en 2018 avec les Bleus. Quatre ans constitue la peine maximale selon le Code mondial antidopage.

Pogba a été contrôlé positif en août 2023, à l'occasion du match entre Udinese et la Juventus, comptant pour la première journée du championnat d'Italie, auquel il n'avait pas participé. Le Français, dont la saison 2022-23 a été perturbée par des blessures et des problèmes extra-sportifs, avait été suspendu à titre provisoire le 11 septembre. La contre-expertise qu'il avait demandée avait confirmé moins d'un mois plus tard la présence de métabolites de testostérone.

Complément alimentaire

Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de «La Pioche» avait fait savoir que les métabolites de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin, que le joueur a consulté aux Etats-Unis. La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire.

Pogba, qui aura 31 ans le 15 mars, a indiqué vouloir faire appel de cette sanction. Mais plus que jamais, un gros doute plane sur la poursuite de sa carrière, sachant que la Juventus, avec laquelle il est lié jusqu'à l'été 2026 peut à présent rompre leur contrat, du fait de cette suspension, afin notamment d'économiser sur le plan salarial.