L’Inter Milan s’éclate à Lecce sans Yann Sommer

Toujours impériale en tête de la Serie A, l'Inter Milan a enchaîné une dixième victoire toutes compétitions confondues en allant largement s'imposer 4-0 à Lecce (14e) dimanche lors de la 26e journée. Lautaro Martinez a notamment inscrit son 100e but avec les Nerazzurri.

Les hommes de Simone Inzaghi conservent 9 points d'avance (avec un match en moins) sur la Juventus, victorieuse sur le fil de Frosinone (3-2) à Turin grâce à un but de Daniele Rugani.

Contre Lecce, Inzaghi avait procédé à sept changements par rapport au match de Ligue des champions remporté dans la semaine à domicile face à l'Atletico Madrid (1-0). Pas convoqué, Yann Sommer a cédé pour la première fois de la saison en championnat sa place devant le but à Emil Audero.

Après un début poussif, l'Inter a retrouvé son efficacité offensive. Comme lors des deux précédentes journées de championnat, les Intéristes ont trouvé quatre fois le chemin des filets pour porter leur total de buts à 63 cette saison.

Lautaro Martinez a inscrit un doublé (15e, 56e), ses 99e et 100e buts sous le maillot nerazzurro en Serie A. L'Argentin devient le troisième étranger de l'histoire de l'Inter à franchir la barre des 100 buts derrière le Hongrois «Stefano» Nyers dans les années 50 et plus récemment son compatriote Mauro Icardi. L'attaquant de 26 ans caracole toujours en tête du classement des buteurs de la Serie A cette saison avec 22 buts. Contre Lecce, il a été imité par ses coéquipiers Davide Frattesi (54e) et Stefan de Vrij (67e).

Naples patine toujours

Outre la victoire de la Juventus et l'Inter, l'après-midi a vu Naples être rejoint en fin de match à Cagliari (1-1). Les champions d'Italie en titre patinent toujours avec un troisième match nul de rang en une semaine toutes compétitions confondues et pointent à une lointaine 9e place en championnat.