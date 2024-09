Comme aux plus belles heures de sa splendide saison 2022-23, Naples a enchaîné une troisième victoire consécutive à Cagliari (4-0). Les Gli Azzurri se sont emparés de la première place du Championnat d'Italie après un nouveau faux-pas de l'Inter Milan, neutralisé par Monza (1-1), dimanche.

Yann Sommer et l’Inter Milan ont été tenus en échec à Monza. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

AFP Nicolas Larchevêque

Avec trois victoires en quatre matches et un inattendu statut de leader, Antonio Conte a déjà réussi ce qu'aucun des trois entraîneurs, dont le Français Rudi Garcia, qui se sont succédés la saison dernière sur le banc du Napoli n'est parvenu à faire.

Son équipe, largement remaniée à l'intersaison avec plus de 150 millions d'euros dépensés, a surclassé Cagliari au terme d'un match sous haute-tension, avec des jets de pétards et de fumigènes entre supporters, obligeant l'arbitre à interrompre le match pendant sept minutes en fin de première période.

Les Napolitains ont ouvert le score grâce à une frappe de leur capitaine Giovanni Di Lorenzo (18e), détournée dans son propre but par un défenseur sarde.

Ils ont mis KO leurs adversaires en seconde période grâce à leur meneur de jeu géorgien Khvicha Kvaratskhelia (66e) et leur recrue-star belge Romelu Lukaku (70e), passeur décisif sur les deux premiers buts, qui a parfaitement exploité une mauvaise relance adverse. Dans le temps additionnel, une autre recrue estivale, Alessandro Buongiorno, a ajouté un quatrième but de la tête (90+3e).

«C'est trop tôt pour dire si on peut participer à la course au ‘scudetto’, il y a encore des choses à améliorer mais on se trouve déjà très bien», a souligné Lukaku. «On a travaillé dur depuis deux mois et demi, il faut continuer comme ça, sans regarder ce que font les autres», a renchéri Conte.

L'Atalanta respire, l’Inter accrochée

Pour la première fois depuis mai 2023, le Napoli trône au sommet de la Serie A avec neuf points, soit un de plus que l'Inter. Le champion d'Italie en titre, avec Yann Sommer au but, aurait pu reprendre la première place en soirée, mais il s'est fait surprendre par Monza qui a pris l'avantage à la 81e minute sur une superbe tête décroisée de Dani Mota.

Denzel Dumfries a égalisé à la 88e minute, arrachant un point pour les Nerazzurri qui n'ont pas fait forte impression avant d'affronter Manchester City mercredi en Ligue des champions. Les hommes de Simone Inzaghi sont deuxièmes avec huit points, comme la Juventus Turin, tenue en échec la veille à Empoli (0-0), et le Torino, toujours invaincu cette saison mais accroché à domicile par Lecce (0-0).

L'Atalanta Bergame s'est replacée à la 8e place (6 pts) en venant à bout de la Fiorentina 3-2 avec les cinq buts inscrits lors d'une première période folle. La «Dea», lauréate de la Ligue Europa 2024, a fait la différence juste avant la pause grâce à son buteur nigérian Ademola Lookman, auteur d'un spectaculaire slalom dans la défense de la Fiorentina.

L'Atalanta retrouvera la Ligue des champions après deux saisons d'absence jeudi en recevant Arsenal, 2e de la Premier League après son succès sur le terrain de Tottenham (1-0) dimanche.