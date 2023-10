Scène cocasse, instant gênant, vidéo hilarante ou encore coup de gueule : le monde du sport réserve souvent son lot de moments insolites, que ce soit en compétition ou sur les réseaux sociaux. Voici le dernier en date...

Roma – Frosinone : l’arbitre victime de crampes La rencontre de Serie A opposant la Roma à Frosinone a offert une scène pour le moins insolite. 03.10.2023

La rencontre de Serie A opposant la Roma à Frosinone ce dimanche nous a offert une scène pour le moins insolite. A l’approche du temps additionnel, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Matteo Marchetti, s'est effondré après avoir été bousculé par Houssem Aouar, perclus de crampes.

Après quelques minutes d'interruption de jeu, le directeur de jeu italien, débarrassé de ses crampes grâce notamment à l'aide d'Aouar et de son coéquipier Paulo Dybala, a pu reprendre son sifflet et acter quelques minutes plus tard la deuxième victoire des hommes de José Mourinho en championnat (2-0).