«Soirée phénoménale» - Yann Sommer fait chavirer l’Italie

Auteur d’une solide prestation dimanche avec l’Inter, Yann Sommer a gardé sa cage inviolée pour la 9e fois de la saison en Serie A. De quoi susciter l’admiration de la presse italienne.

Napoli – Inter 0-3 Serie A, 14ème journée, Saison 23/24 03.12.2023

Auteur de plusieurs parades, Yann Sommer a grandement contribué à la large victoire (3-0) de l’Inter Milan à Naples dimanche lors de la 14e journée de Serie A. Grâce à cette performance, le portier bâlois signe son 9e «clean sheet» en 14 matches de championnat cette saison avec les Nerazzurri et reçoit les éloges de la presse italienne.

«Pour Sommer, une autre soirée phénoménale», titre ainsi la «Gazzetta dello Sport». Avant d’écrire : «Yann Sommer a barré la route au champion Naples et est devenu un élément de plus en plus important dans la quête de gloire de l'Inter. Les trois points au (stade) Maradona sont marqués du sceau du Suisse.»

Le MVP des supporters

Comme le rappelle le journal sportif italien, le gardien de l’équipe de Suisse a été élu homme du match par les supporters intéristes. Sur un sondage sur le compte X du club, Somme obtient plus de 50% des voix face à trois de ses coéquipiers.

Selon «Tuttosport», «la moitié de la victoire de l'Inter revient» au natif de Morges. Sur la «Corriere della Sera», il obtient l’une des meilleures notes (7,5) de sa formation : «Sous pression dès le début avec sa parade sur le tir d'Eljif Elmas (3e), il a ensuite récidivé : il a été explosif, confiant, de plus en plus à l'aise même avec le ballon entre les pieds.»

Arrivé en août dernier en provenance du Bayern Munich, où il ne faisait pas l’unanimité, Yann Sommer n’a pas tardé pour retrouver de sa superbe à Milan et faire rapidement oublier le portier André Onana, parti cet été à Manchester United.