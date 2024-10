Coup dur pour la Juventus: son défenseur brésilien Gleison Bremer s'est sérieusement blessé au genou gauche contre Leipzig en Ligue des champions mercredi. Il sera indisponible pour une longue période, a annoncé le club.

Gleison Bremer s'est sérieusement blessé au genou gauche contre Leipzig. IMAGO/Nicolo Campo

«Ce (jeudi) matin, Gleison Bremer et Nico Gonzalez ont fait l'objet d'examens approfondis qui ont mis en évidence pour le premier une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et pour le second une lésion de faible niveau du fémoral de la cuisse droite», a indiqué la Juve dans un communiqué. «Bremer sera opéré dans les jours à venir», a conclu le club piémontais sans donner plus de détails.

Selon la presse italienne, l'absence de Bremer devrait être de six mois au moins. Il est possible qu'il ne rejoue pas cette saison.

ATS