Victor Osimhen a publié ce mercredi 10 janvier sur Instagram un message on ne peut plus cinglant à destination de l'agent de son coéquipier au Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Osimhen s'en est pris à l'agent de Kvaratskhelia sur Instagram IMAGO

L'attaquant de Naples Victor Osimhen ne porte pas Mamuka Jugeli, l'agent de son coéquipier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, dans son coeur et il l'a fait savoir ce mercredi 10 janvier.

«Cher Mamuka Jugeli, vous êtes une ordure et une honte. Je suis gêné par votre sens du raisonnement. C*nnard ! Gardez mon nom hors de votre bouche !», a publié le Nigérian sur son compte Instagram.

La raison de son courroux ? Ces propos tenus par l'agent de Kvaratskhelia à la télévision géorgienne : «Osimhen a signé un nouveau contrat, mais pensez-vous vraiment qu’il jouera à Naples pendant toute sa carrière ? Je le dis maintenant, il ira jouer en Arabie Saoudite cet été».

L'agent d'Osimhen, Roberto Calenda, s'est également exprimé sur l'affaire : «Il n'est pas correct de parler de l'avenir d'autres joueurs. Cela crée des problèmes et des malentendus, ainsi que des prédictions malheureuses. Les propos supposés de l'agent Mamuka Jugeli sont mauvais, superficiels et inacceptables. Ils créent des problèmes pour mon joueur Victor Osimhen avec les fans de Naples sans aucune raison ou fondement. Nous venons de signer une prolongation de contrat et le seul souhait de Victor, en plus de la Coupe d'Afrique des nations, est d'aider Naples. Tout le reste n'est que foutaise.»

Le Napoli, qui navigue en eaux troubles depuis plusieurs mois, se serait certainement bien passé de cette nouvelle affaire.