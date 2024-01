Pour la dernière journée des Championnats d'Europe à Flaine et Chamonix, les Suisses ont décroché le bronze dans le relais mixte.

Marianne Fatton est en grande forme KEYSTONE

Dans cette discipline, qui figurera aux prochains Jeux olympiques, Marianne Fatton et Rémi Bonnet ont pris la troisième place derrière l'Espagne et la France. La paire helvétique a concédé 54 secondes sur les vainqueurs Ana Alonso Rodriguez et Oriol Cardona.

Pour le Fribourgeois Bonnet, il s'agit de la troisième médaille au cours de ses Européens après l'or dans l'individuel – discipline non-olympique – et la course verticale. Fatton avait également décroché l'or dans le sprint.

La délégation helvétique a rapporté six médailles de son séjour en Haute-Savoie. Aucune autre nation n'a été aussi prolifique.

pavo, ats