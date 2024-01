Quatre courses en autant de jours, dont trois de vitesse de jeudi à samedi, le programme prévu lors de l'étape de Coupe du monde de Wengen fait un peu grincer des dents. Marco Odermatt lui-même est loin d'être enthousiasmé.

Marco Odermatt est loin d'être enthousiasmé par le programme des courses à Wengen. ats

Marco Odermatt, deux descentes sur le Lauberhorn même si une se courra sur une piste raccourcie, cela vous inspire quoi ?

«Je trouve dommage quand deux courses sont disputées sur des classiques comme Wengen et Kitzbühel. Cela fait perdre de la valeur à la manifestation.»

Mais quelle serait votre réaction en cas de victoire, qui serait votre première en descente de Coupe du monde, jeudi sur le petit tracé ?

«Je me réjouirais, bien évidemment. Mais je ne sais pas si je pourrais vraiment me considérer comme vainqueur de la descente du Lauberhorn. Non pas parce que la course se dispute sur une piste raccourcie, mais parce que c'est l'épreuve de remplacement de Beaver Creek.»

Et encore ?

«Il n'y a qu'un seul champion olympique et qu'un seul champion du monde. Il devrait donc aussi y avoir à mon avis un seul vainqueur du Lauberhorn.»

lemi, ats