Simone Wild s'est blessée à la cheville gauche le 15 décembre dernier lors d'un entraînement à Pozza di Fassa en Italie. La spécialiste de géant souffre d'une déchirure de la syndesmose.

Simone Wild devra prendre son mal en patience. ats

Agée de 30 ans, Wild évite l'opération mais devra s'astreindre à une pause de plusieurs semaines.

«Certainement pas le cadeau de Noël que je me souhaitais», a déclaré Simone Wild dans un communiqué de Swiss-Ski. «Mais j'essaie de tirer le meilleur parti de la situation, de voir au jour le jour comment je me sens et garde espoir de remonter sur les skis le plus rapidement possible.»

Son meilleur résultat de la saison était une 22e place au géant de Mont-Tremblant au Canada.

ats