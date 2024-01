Six jours après sa 3e victoire en géant à Adelboden, Marco Odermatt s'est à nouveau imposé devant son public. Le Nidwaldien a remporté la première descente de Wengen.

The world champ steals the lead! 😱



Marco Odermatt dethrones Aleksander Aamodt Kilde on home snow! 🇨🇭#fisalpine pic.twitter.com/s10a3zUEZb — Eurosport (@eurosport) January 11, 2024

Sur un Lauberhorn raccourci et qui remplaçait l'une des deux descentes annulées de Beaver Creek, Odermatt a été royal. Le champion du monde de la spécialité a négocié comme un roi tous les pièges de la piste de l'Oberland bernois. Il a d'ailleurs signé le meilleur temps dans quatre des cinq secteurs.

Odermatt a relégué son premier poursuivant, le Français Cyprien Sarrazin, à 0''58. Troisième et pas au mieux physiquement, Aleksander Aamodt Kilde a concédé plus de huit dixièmes.

Quatre ans après Beat Feuz

Après onze podiums en descente et avoir manqué la victoire d'un souffle à Bormio, «Godermatt» est allé chercher sa première victoire en Coupe du monde dans la discipline reine avec un certain panache. Habitué à écraser la concurrence en géant et en Super-G, le patron de la Coupe du monde a reconnu que ce fut un moment spécial pour lui après avoir échoué «si souvent de si peu» dans cette discipline.

«Je savais qu'il ne me manquait pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de risques, notamment dans le Brüggli-S. Cela s'est parfaitement passé et je suis très heureux», a déclaré à SRF celui qui compte désormais 30 succès en Coupe du monde. La dernière victoire suisse en descente au Lauberhorn remontait à janvier 2020 et le succès de Beat Feuz. Odermatt avait déjà écrit son nom au palmarès du Lauberhorn, mais c'était il y a deux ans en Super-G.

Murisier de nouveau dans le top 10

Derrière leur incroyable chef de file, les autres Suisses sont plus loin, mais quatre dans le top 15, de la 10e à la 14e place. Justin Murisier a fini 10e, Niels Hintermann 11e, Alexis Monney 12e et Franjo von Allmen 14e. Ce dernier a dû prendre le départ deux fois, car son coéquipier Marco Kohler, parti juste avant lui, a chuté. Le Bernois est tombé dans le Hanneggschuss alors qu'il évoluait à 140 km/h environ. Kohler, hélitreuillé à l'hôpital, se serait blessé au genou droit, selon les informations de Swiss-Ski. L'ancien grand adversaire d'Odermatt chez les juniors n'a pas de chance avec cette piste du Lauberhorn, puisqu'il s'était gravement blessé au genou gauche en 2020 alors qu'il officiait en tant qu'ouvreur.

Odermatt sera bien entendu le grand favori du Super-G de vendredi (12h30). Compte tenu de la topographie, les coaches ne peuvent pas tracer tellement différemment de la descente. Samedi, une deuxième descente aura lieu. Elle se fera sur l'ensemble du parcours avec environ 45 secondes de plus pour une course de près de 2'30.