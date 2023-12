Marco Odermatt n'a pas de rival en géant. Le Suisse, déjà vainqueur à Alta Badia dimanche, a réalisé le doublé dans le station italienne des Dolomites lundi.

En tête après la première manche, le champion du monde 2023 et olympique 2022 de géant a relégué l'Autrichien Marco Schwarz (2e) à 1''05 et le Slovène Zan Kranjek (3e) à 1''22. Il affiche désormais à son palmarès 27 victoires en Coupe du monde, dont trois cet hiver. A 26 ans, Odermatt collectionne les victoires, trophées et autres records.

Avec un sixième succès de suite en géant, il a dépassé la légende autrichienne Marcel Hirscher qui s'était arrêtée à cinq victoires consécutives dans la discipline, mais reste loin du record d'Ingemar Stenmark, 14 victoires de suite entre 1978 et 1980. Il a rejoint avec un quatrième succès sur la piste de la Gran Risa l'icône italienne Alberto Tomba, vainqueur à quatre reprises à Alta Badia.

«J'ai vécu deux journées incroyables à Alta Badia, c'est fantastique de faire partie de l'histoire du ski», s'est réjoui le double vainqueur du classement général de la Coupe du monde. «J'avais pris un bel avantage après la première manche (0’’87 sur le Croate Filip Zubcic, finalement 4e), mais j'ai trop contrôlé mes six-sept premiers virages dans la seconde manche. Il a fallu que je me batte jusqu'au bout», a-t-il insisté.

92 points d'avance au général

Après un début d'hiver perturbé par les annulations (Zermatt/Cervinia, Beaver Creek) en raison des conditions météo, la saison est maintenant lancée, avec un skieur au-dessus du lot : Odermatt. Le Nidwaldien a mis à profit les deux étapes italiennes pour prendre les commandes du classement général et prendre le large.

Troisième de la première descente et du super-G de Val Gardena, 7e de la deuxième descente sur la Saslong samedi et double vainqueur à Alta Badia, il compte désormais 92 points d'avance sur Marco Schwarz qui, comme lui, a disputé cinq courses en cinq jours.

«Je suis content de cette semaine», a insisté l'Autrichien, 4e et 2e à Alta Badia, 40e et 9e en descente et 5e en super-G à Val Gardena. «Il est encore trop tôt pour réduire la course au globe de no 1 mondial à un duel entre Marco et moi», a-t-il toutefois prévenu.

Après un jour de repos, les cadors du circuit prendront la direction de Madonna di Campiglio, toujours en Italie, pour un slalom vendredi.