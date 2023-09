«Cette peur s’est installée» - Les terribles confidences de Lindsey Vonn

Lindsey Vonn a pris sa retraite en 2019 à l’issue des Championnats du monde d’Are. Dans une interview, la skieuse de 38 ans parle de ses problèmes de santé et de son désir d’avoir des enfants.

Lindsey Vonn a souffert durant plusieurs années de troubles du sommeil. IMAGO/ABACAPRESS

Lindsey Vonn fait partie des légendes du ski alpin. L’Américaine a notamment remporté 82 succès en Coupe du monde. Durant ses vingt ans de carrière, la native de Saint Paul a mis son organisme à rude épreuve. Le prix à payer pour écrire l’histoire de son sport. «J'ai eu pendant des années un corps qui a souffert mais cela a valu la peine», souffle-t-elle dans une interview accordée à nos confrères de «Blick.ch».

Il y a dix ans, l'ancienne spécialiste de la vitesse a fait une grave chute lors du super-G des Championnats du monde à Schladming où elle s'est déchirée le ligament croisé et le ligament interne. Après cette violente cabriole, Vonn a renoncé aux antidouleurs. «Ce n'était pas une décision facile, car ma jambe me faisait très mal», se souvient-elle. «C'est aussi à ce moment-là que mes problèmes de sommeil ont commencé», ajoute l’ex-petite amie de Tiger Woods.

Les douleurs dans la jambe ont empêché Vonn de dormir et elle a dû faire face à la peur. «En tant qu'athlète de haut niveau, j'étais consciente de l'importance du sommeil. Comment pourrais-je participer à une descente le lendemain sans être vraiment reposée ? Cette peur s'est installée et, avec la douleur, a entraîné des pensées négatives».

Troubles du sommeil

Le cercle vicieux s'est aggravé dans les années qui ont suivi. «Je ne m'en suis jamais débarrassée (des troubles du sommeil, ndlr). Et après ma carrière, rien n’a changé, au contraire». La pression de la performance a certes disparu, mais les douleurs sont restées. «J'ai toujours pensé que je pouvais y arriver seule. Dans un monde parfait, j'aurais pu y arriver, mais mon monde n'était pas parfait».

Vonn a longtemps hésité à parler ouvertement de ses troubles du sommeil. Elle recommande à tous ceux qui ne peuvent pas résoudre eux-mêmes leurs problèmes de sommeil de «ne pas se gêner et de consulter un médecin».

L’Américaine se sent maintenant «vraiment très bien». Par rapport à avant, c'est le jour et la nuit, dit-elle. «Je suis extrêmement soulagée et prête à entamer une nouvelle étape de ma vie». Avec une progéniture ? «J'aimerais avoir des enfants», affirme Lindsey Vonn. Pour elle, ce serait «merveilleux» de passer des heures avec ses enfants sur les pistes de ski.