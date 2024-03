En difficulté samedi, les riders suisses ont mieux négocié la deuxième épreuve disputée au Mont-St-Anne. Sina Siegenthaler (6e) et Kalle Koblet (7e) ont tous deux pris part à la petite finale dans cette ultime compétition de l'hiver.

Sina Siegenthaler finit sa saison à la 6e place. KEYSTONE

Eliminés respectivement en quarts et en 8es de finale la veille, la Bernoise et le Zurichois ont cette fois-ci pu se hisser en demi-finales. Ils n'ont cependant pas eu la moindre chance à ce stade de la compétition, terminant tous deux au 4e rang de leur course.

Cette saison fut celle du renouveau pour le snowboardcross helvétique, avec quatre podiums (deux pour Sophie Hediger, un pour Koblet et un pour Siegenthaler). Sina Siegenthaler a même connu les joies de la victoire, une première pour une Suissesse dans cette discipline depuis janvier 2009.

Koblet et Siegenthaler terminent d'ailleurs tous deux dans le top 10 de la Coupe du monde de la discipline, au 8e rang. Les globes sont revenus au Canadien Eliot Grondin, vainqueur des deux épreuves du week-end, et à la Française Chloé Trespeuch.

ats