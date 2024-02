Gregor Deschwanden et Remo Imhof n'ont pas pu se mêler à la lutte avec les meilleurs en ouverture du week-end de vol à ski à Oberstdorf. Le duo suisse a pris la 10e place d'une épreuve par équipes de deux.

Gregor Deschwanden en pleine action KEYSTONE

Les Slovènes Timi Zajc et Domen Prevc l'ont emporté devant les Norvégiens Johann André Forfang et Kristoffer Eriksen Sundal. Le podium a été complété par les Autrichiens Stefan Kraft et Michael Hayböck, lequel a signé le plus long saut de la journée avec 235 m.

jos, ats