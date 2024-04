Après six succès initiaux, Briar et Yannick Schwaller ont concédé deux défaites au Championnat du monde de double mixte à Östersund. Le couple s’est incliné 9-4 devant le Danemark et 6-5 face à la Norvège.

Yannick Schwaller, concentré sur sa pierre, en pleine action KEYSTONE

ATS

Malgré cette journée «noire», les Soleurois ont l’assurance de disputer les quarts de finale avant même leur dernier match du round-robin contre le Japon.

ats