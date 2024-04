La Suisse aligne plus qu'un duo lors des championnats du monde de double mixte qui débutent samedi à Östersund en Suède. Les ambitieux Briar et Yannick Schwaller-Hürlimann attendent en effet un heureux événement, la fille du champion olympique 1998 Patrick Hürlimann étant enceinte de sept mois.

Briar Schwaller-Hürlimann attend un heureux événement. KEYSTONE

Les particularités du curling double mixte permettent à une femme de jouer de manière compétitive sans solliciter son corps de manière excessive. C'est Yannick Schwaller qui s'occupera de tout le balayage épuisant – aussi bien pour ses propres pierres que pour celles déposées par sa partenaire.

De nombreuses autres équipes de haut niveau procèdent de la même manière. Briar Schwaller a d'ailleurs pu se préparer normalement pour ces championnats du monde, au cours desquels les premières places de quota seront attribuées en vue des JO 2026, en s'entraînant sans ressentir de douleurs.

S'assurer un ticket pour les Jeux n'est plus aussi aisé depuis que la plupart des grandes nations envoient leurs meilleurs joueurs de curling classique à quatre. A Östersund, seules six des 20 équipes en lice disputeront la phase à élimination directe. Si les Schwaller se hissent en quarts de finale ou directement en demi-finales en Suède, ils auront fait le plus dur dans l'optique des JO. Mais ils en veulent plus.

ATS