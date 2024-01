Quatrième du slalom de Schladming mercredi soir, Marc Rochat n’a pas pu retenir ses larmes au moment de passer devant les caméras de la SRF et de la RTS. «C’est difficile de rêver mieux», a jubilé le skieur vaudois.

Six petits centièmes. Il n’aura manqué que six petits centièmes à Marc Rochat pour décrocher le premier podium de sa carrière en Coupe du monde. Encore leader avant le passage des trois meilleurs de la manche initiale, le Vaudois a vu successivement Clément Noël (3e), Timon Haugan (2e) et Linus Strasser (1er) lui passer devant pour échouer au pied de la boîte. «C’était les minutes les plus longues de ma vie ! J’y ai cru jusqu’au bout», a-t-il avoué au micro de la RTS.

Mais cette place en chocolat n’a aucun goût amer pour le skieur lausannois. «Six centièmes, c’est clair que c’est un peu frustrant. Mais une quatrième place à Schladming, c’est difficile de rêver mieux», a expliqué Rochat, les larmes aux yeux. Avant de poursuivre : «Ce sont des années de travail, accompagnées de moments difficiles. D’arriver là et voir mon nom au premier rang, c’était juste extraordinaire.»

«Je ne vais rien lâcher jusqu’au podium»

On rappelle que pour en arriver au niveau auquel il évolue aujourd’hui, le technicien de 31 ans est passé par de nombreuses phases compliquées et de doute. Sa carrière a notamment été minée par plusieurs blessures. «Il y a trois ans, j’avais pratiquement arrêté ma carrière, plus personne ne croyait en moi», soulignait Rochat après son sixième à Wengen.

Egalant mercredi soir son meilleur résultat sur le Cirque blanc (obtenu en mars 2023 lors des finales à Soldeu), ce dernier signe son quatrième top 10 en autant de slaloms disputés depuis le début de l’année. «Je sais où je me trouve. Je l’ai prouvé aujourd’hui, comme tout au long du mois de janvier. J’ai ma place là-devant et je ne vais rien lâcher jusqu’à ce que je me trouve sur cette boîte», a promis celui qui s’est fait désormais une place de choix parmi l’élite mondial de sa discipline.