La saison de Coupe du monde de skicross débute jeudi et vendredi avec deux courses à Val Thorens. Côté suisse, Fanny Smith nourrit de grosses ambitions et espère détrôner Sandra Näslund.

Pas moins de 19 courses figurent au programme de l'hiver. Trois auront lieu en Suisse à Arosa (12 décembre), Saint-Moritz (28 janvier) et Veysonnaz (16 mars).

Fanny Smith (31 ans) porte les principaux espoirs suisses. La Vaudoise figure dans le top 3 sans exception depuis 2013 et elle a remporté trois fois la Coupe du monde. Mais elle a échoué régulièrement depuis deux ans contre Sandra Näslund. Pour tenter de reprendre le dessus, la Suissesse a beaucoup travaillé sur son explosivité.

Chez les hommes, Alex Fiva (37 ans), champion du monde 2021 et vice-champion olympique 2022, revient sur le circuit après un an d'absence suite à une blessure à un genou. Le Grison ne s'est qualifié que pour la course de vendredi en France. Ryan Regez, champion olympique en titre, devrait pour sa part revenir à Arosa. Lui aussi a été blessé au ligament croisé d'un genou.

jos, ats