L'interruption immédiate des travaux demandée

Le WWF, Pro Natura et Mountain Wilderness Schweiz veulent faire la lumière sur les travaux en cours sur le glacier du Théodule en vue des descentes de Coupe du monde de Zermatt/Cervinia et les flous entourant les autorisations. Pour y arriver, ils ont fait appel à Avocat-e-s pour le climat.

«Chaque minute compte pour sauver le terrain encore préservé du glacier», écrivent les trois associations dans un communiqué diffusé mardi. Elles ont mandaté Avocat-e-s pour le climat pour saisir la Commission cantonale des constructions (CCC) du canton du Valais d'une requête urgente en interruption immédiate des travaux.

Elles demandent également que «la CCC ordonne les mesures d'instruction nécessaires pour documenter l'ampleur des travaux et leur conformité au droit de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et de l'environnement». Et de prévenir: si le projet s'avère matériellement illicite, elles «exigeront la remise en état du terrain».

Contactée par Keystone-ATS, la CCC indique procéder actuellement «à l’établissement des faits. Par la suite, s’il s’avère que des travaux sont réalisés illégalement, elle initiera la procédure de police des constructions et ordonnera les mesures nécessaires selon la loi sur les constructions».

«Intolérable»

Les prévisions annoncent une fonte de la moitié du glacier du Théodule d'ici 2080, rappellent le WWF, Pro Natura et Mountain Wilderness Schweiz. Détruire un glacier pour opérer une nouvelle piste en coupe du monde de ski est intolérable, ajoutent-ils en substance.

Le Matin Dimanche a révélé dans sa dernière édition que des travaux de construction sont en cours en vue d'aménager la piste de la «Gran Becca» entre la commune de Zermatt et le village italien de Cervinia, dans le cadre des descentes de la Coupe du monde du 11 novembre 2023. L'hebdomadaire soulignait aussi, que malgré ses demandes, «des flous persistaient autour des autorisations».

Contacté dimanche par le Nouvelliste, le président du comité d’organisation local des épreuves, Franz Julen, affirme que «la piste de la Coupe du monde est entièrement dans le secteur affecté au ski du côté suisse. Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues de la part des autorités et des fédérations dans les deux pays pour l’organisation de ces courses». Le Haut-Valaisan ajoute: «La CCC peut venir sur le terrain, on peut l’analyser ensemble, on n’a rien à cacher.»

