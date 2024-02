Gregor Deschwanden a pris la 14e place du deuxième concours individuel de Lake Placid dimanche. La victoire est revenue au leader de la Coupe du monde Stefan Kraft.

Gregor Deschwanden en action. KEYSTONE

L'Autrichien était déjà en tête samedi après la première manche, mais il était sorti du top 20 à cause d'une rafale.

A noter que Gregor Deschwanden et Killian Peier se sont classés 8es du Super Team Event dans la nuit de samedi à dimanche, une formule où les deux sauteurs de chaque nation font trois bonds. Ce sont les Autrichiens Stefan Kraft et Michael Hayböck qui ont devancé de deux dixièmes les Allemands Andreas Wellinger et Philipp Raimund.

ats