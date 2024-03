Lara Gut-Behrami est sur le point de clore l'hiver le plus abouti de sa carrière : lors des finales de la Coupe du monde à Saalbach, la Suissesse se battra pour quatre globes. Sa concurrente Mikaela Shiffrin est très impressionnée.

Lara Gut-Behrami (à gauche) et Mikaela Shiffrin (à droite). KEYSTONE

Avec 95 points d'avance au classement du slalom géant, 69 au classement du super-G et 68 au classement de la descente, Lara Gut-Behrami est en passe de réaliser un «hat trick» lors des finales de Saalbach, prévues le week-end prochain et le suivant, et même, selon toute vraisemblance, de triompher au classement général de la Coupe du monde (282 points d'avance actuellement).

Une semaine les courses, tout semble déjà joué pour les experts et les athlètes. «Je ne dépasserai plus Lara, j'ai abandonné ce bras de fer depuis longtemps. Lara skie si fort et de manière si constante - il n'y a plus rien à faire». Telle est l'analyse de Federica Brignone après les courses d'Are. Pour la dernière concurrente encore en lice au classement général de la Coupe du monde, les choses sont claires : «Lara Gut-Behrami va gagner les quatre boules».

L'ancien skieur allemand et expert TV Felix Neureuther abonde dans le même sens : «Je tire mon chapeau à Lara. Elle est extrêmement intelligente. C'est une skieuse très intelligente. Je pense qu'elle va gagner le classement général de la Coupe du monde».

«Elle fait saison incroyable»

Même Mikaela Shiffrin, une habituée des globes, n'a que des mots élogieux pour la championne suisse. «Lara fait une saison incroyable, son ski est sensationnel. Lara mérite à 1000% d'être là où elle est maintenant», déclare au «Blick» la championne aux 96 victoires en Coupe du monde.

Il y a quelques semaines, l'Américaine s'était déjà présentée comme une grande fan de Gut-Behrami. Après sa blessure, elle s'enthousiasmait à l'idée de regarder les courses à la télévision. «Lara, en particulier, est époustouflante à regarder. Elle est vraiment à un très haut niveau en ce moment. Même si j'aimerais être compétitive, nous devons tous nous asseoir et l'apprécier», déclarait Shiffrin en février.

Avant les finales, celle qui est peut-être la meilleure skieuse de tous les temps ne tarit pas d'éloges : «Je trouve que Lara a encore élevé le niveau de notre sport cet hiver».

Les quatre dernières courses de la saison auront lieu le samedi 16 mars (slalom), le dimanche 17 mars (slalom géant), le vendredi 22 mars (super-G) et le samedi 23 mars (descente) à Saalbach. Grâce à Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt, la Suisse est également en bonne voie pour remporter le classement par nation.