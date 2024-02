Les Championnats du monde 2027 à Crans-Montana sont-ils menacés? Pour le conseiller fédéral Guy Parmelin, interrogé par Keystone-ATS alors qu'il était présent en Valais, les garanties ont été votées en 2022 et il n'y a pas lieu de paniquer.

Dans un communiqué publié vendredi soir, la Fédération internationale a lâché une bombe, expliquant que les Mondiaux de 2027 en Valais étaient menacés car Swiss-Ski n'a pas encore fourni les garanties financières de la Confédération, du Canton et des communes, pourtant promises lors du choix de la candidature. «Les garanties ont été votées en 2022», répond Guy Parmelin, interrogé avant la deuxième descente féminine de Crans-Montana.

- Monsieur le conseiller fédéral, est-ce que vous avez peur que les championnats du monde de 2027 à Crans-Montana soient menacés?

«Non. La Confédération, le Conseil fédéral, le Parlement ont voté les garanties financières en 2022. Donc j'ignore d'où vient cette polémique, mais du côté de la Confédération, les engagements ont été pris et quand le Parlement a voté, c'est confirmé.

- Le communiqué de la FIS précise qu'il faudrait un référendum pour que la Confédération, le Canton et les communes puissent éventuellement libérer ces garanties.

«Alors il faudra voir ce dont il s'agit exactement. Je confirme une chose, c'est que les moyens ont été soumis au Parlement en 2022, ils ont été votés. Donc le conseil fédéral et le Parlement ont fait leur job et ils ont apporté ces garanties. Et ces garanties, elles ne sont pas soumises au référendum. Le délai est échu.

- Donc pour vous, c'est une sorte de polémique finalement qui n'a pas lieu d'être?

«Bon, l'avenir nous le dira. Nous verrons ce dont il s'agit. J'étais simplement un peu surpris ce matin (réd: samedi matin) de découvrir ceci.»

jfd, ats