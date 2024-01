«Irrespectueux» - La FIS recadre sèchement Urs Lehmann après son tacle

Le torchon brûle entre la Fédération internationale de ski et Urs Lehmann. Après que le président de Swiss-Ski, également membre du Conseil de la FIS, ait fustigé dimanche dernier auprès de plusieurs médias suisses romands, dont blue Sport, le calendrier très dense de la Coupe du monde de ski alpin, la fédération a contre-attaqué ce mardi.

Aleksander Aamodt Kilde a violemment chuté lors de la seconde descente de Wengen. KEYSTONE

«Il faut penser à la façon dont le calendrier est actuellement fait et par qui... Ce n'est pas selon les procédures. C'est une seule personne à la maison. Et cela ne peut se faire comme cela» : ces propos, tenus par Urs Lehmann après les courses de Wengen, qui ont envoyé plusieurs skieurs de renom au tapis, n'ont pas beaucoup plu à la FIS, qui s'est fendue ce mardi d'un communiqué cinglant pour répondre aux attaques du président de Swiss-Ski.

«Tous les calendriers sont décidés par le Conseil de la FIS. Le calendrier actuel de la saison 2023/24 a été approuvé à l'unanimité par le Conseil de la FIS, y compris Urs Lehmann», écrit la FIS dans ledit communiqué, transmis mardi en fin de matinée.

Avant de poursuivre : «La FIS condamne fermement un tel comportement contraire à l'éthique. Un membre du Conseil a le devoir d'agir avec intégrité et en ayant à cœur l’intérêt supérieur de la FIS. Ces critiques nuisent à la réputation du Conseil de la FIS et sont irrespectueuses envers nos directeurs de courses et envers toute l'équipe de la FIS qui travaille dur lors des courses pour offrir les meilleures conditions possibles aux athlètes et à leurs équipes».

L'ambiance s'annonce électrique à Kitzbühel, qui accueille en cette fin de semaine trois épreuves.