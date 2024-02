Mikaela Shiffrin, absente du circuit depuis une chute fin janvier, a confirmé samedi qu'elle prévoyait son retour pour le week-end des 9-10 mars à Are. Il y aura un géant et un slalom.

Mikaela Shiffrin pourrait bientôt faire son retour. EPA

Shiffrin, quintuple détentrice du grand globe et plus beau palmarès de l'histoire du ski, poursuit sa convalescence après avoir été touchée à un genou lors d'une chute le 26 janvier à Cortina.

«J'ai bien progressé dans l'ombre (et) je me sens de mieux en mieux tous les jours», a indiqué l'Américaine de 28 ans dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. «Nous prévoyons un retour en compétition à Are les 9 et 10 mars. J'ai hâte d'y être», a-t-elle poursuivi, au milieu d'images la montrant en salle de gym mais aussi sur des skis, pour la première fois depuis sa chute.

En raison de son absence de plus d'un mois au coeur de la saison, Mikaela Shiffrin a laissé le champ libre au classement de la Coupe du monde à Lara Gut-Behrami.

«Dès qu'on a réalisé que ce ne serait pas possible pour Soldeu et Val di Fassa, je me suis en quelque sorte fait à l'idée que le général devenait inatteignable», a souligné la native du Colorado.

Elle a toutefois affirmé avoir suivi avec beaucoup de plaisir les épreuves disputées en son absence, saluant au passage les prestations de sa rivale. «Lara en particulier a été incroyable à regarder skier», a-t-elle dit.

A neuf courses du terme de la saison, la Tessinoise compte 205 points d'avance sur Shiffrin.

ATS