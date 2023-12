Natalie Maag a tenté de nouvelles choses cet été et veut progresser en Coupe du monde. La lugeuse fait toujours partie de l'équipe allemande, mais avec une touche suisse plus marquée.

Natalie Maag a tenté de nouvelles choses cet été. ats

Etre une lugeuse de classe mondiale est difficile en Suisse. Faute de coéquipières de bon niveau, Natalie Maag s'entraîne depuis des années avec l'équipe d'Allemagne. Cela fonctionne plutôt bien malgré quelques inconvénients. C'est pourquoi la Zurichoise de 26 ans a décidé de vivre un peu plus en Suisse.

Cet été, Maag a passé beaucoup plus de temps à la maison que les années précédentes. Deux fois par semaine, elle a travaillé sur son physique avec la coach d'athlétisme Daniela Mühlebach. Le but là derrière? Améliorer ses départs, aujourd'hui sa plus grande faiblesse.

Un entraînement individuel

«Les deux dernières années, je me suis entraînée selon le système allemand, explique l'employée de commerce de formation. Il s'agissait d'un entraînement de groupe, sans tenir compte des besoins individuels. Ma technique s'est certes améliorée, mais je ne suis pas devenue plus rapide au départ.»

La saison dernière, la Zurichoise a obtenu bon nombre de places dans le top 10, mais elle en veut davantage: «J'ai une luge super rapide, mais je n'arrivais tout simplement pas à la faire avancer.» Trois ans avant les JO en Italie, le moment est donc venu de changer certains aspects en profondeur. «Les choses ont évolué, dit-elle avec satisfaction et optimisme. Je me sens plus prête que jamais. Et cela m'a aussi fait du bien d'être à nouveau un peu plus en Suisse.»

Sur la piste, Maag continue toutefois de profiter de l'hospitalité allemande. Elle est toujours intégrée dans leur équipe et dispose d'une chambre à Oberhof. La combinaison du savoir-faire allemand et du finish helvétique doit maintenant rendre possible ce pas vers l'avant tant espéré.

Progresser gentiment

Pour des raisons de protection du climat, les lugeurs ont repoussé le départ de la saison de deux semaines. La Coupe du monde ne commencera que ce week-end à Lake Placid. Natalie Maag veut s'appuyer sur les résultats de la saison dernière: «Je veux à nouveau intégrer le top 10 régulièrement. Et bien sûr viser la 7e ou la 8e place au lieu des 9e et 10e rangs.»

Après Lake Placid, la compétition se poursuivra à Whistler sur la piste olympique de 2010. Les premières courses en Europe ne suivront qu'après Noël. Le point culminant de la saison aura lieu fin janvier à Altenberg avec les championnats du monde. Contrairement aux trois dernières années, il n'y aura pas d'étape à St-Moritz.

ck, ats