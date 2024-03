Le skieur spécialisé dans le skicross, Alex Fiva, émet des doutes sur sa participation aux Mondiaux de 2025 en Engadine (GR). «Pour être honnête, je ne suis pas sûr de continuer l'année prochaine», dit-il. Ce seront ses enfants et sa femme qui «prendront la décision».

Alex Fiva n’est pas sûr de continuer et laisse le choix à sa femme et ses enfants de décider. KEYSTONE

«C'est dur d'être si souvent loin de la maison, franchement», explique le Grison samedi sur le site du Matin. «J'ai deux enfants, vous savez... S'ils sont d'accord, alors peut-être, ajoute-t-il. Ce seront eux, ainsi que ma femme, qui prendront la décision».

Le skieur de 38 ans a deux enfants âgés de trois et cinq ans. «Le plus vieux commence vraiment à comprendre ce que je fais comme métier et où je vais quand je dois partir de la maison. Donc ça devient de plus en plus dur», raconte-t-il.

«Après, s'ils disent les trois oui, c'est clair que les Mondiaux à la maison deviendront un gros but», souligne Alex Fiva. «Mais bon, avec l'équipe qu'on a, il faudra déjà se qualifier en premier lieu», précise-t-il.

Le skieur, vice-champion olympique de Pékin, participe ce week-end à l'avant-dernière étape de la saison de skicross à Veysonnaz (VS). A trois courses de la fin, il occupe la deuxième place du classement général de la Coupe du monde, 18 points derrière le Canadien Reece Howden.

ats