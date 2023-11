«Je serais fou de ne pas dire «oui» à un homme aussi aimant»

Le fraîchement retraité Lucas Braathen y est récemment allé de ses critiques à l'encontre de la FIS et de son agencement du calendrier de la Coupe du monde de ski alpin, qui envoie cette année encore les skieurs à deux reprises en Amérique du Nord. Selon le Norvégien de 23 ans, il serait préférable de rester en Europe tout l'hiver.

Lucas Braathen, désormais retraité, avait remporté le globe en slalom l'hiver dernier. KEYSTONE

Le 27 octobre dernier, soit un jour avant le début de la saison de Coupe du monde de ski alpin, son annonce faisait l'effet d'une bombe : le prodige norvégien Lucas Braathen annonçait prendre sa retraite à seulement 23 ans, sur fond de conflit avec sa fédération.

Dans un documentaire d'«Eurosport» lui étant consacré – «Lucas Braathen - Free Spirit» –, le Norvégien révèle également des désaccords avec la Fédération internationale de ski (FIS) en matière de protection de l'environnement : «Je pense qu'il est tout à fait possible d'organiser une Coupe du monde plus respectueuse de l'environnement et plus efficace, ce qui réduirait considérablement notre empreinte carbone».

Une solution simple

Lucas Braathen ne comprend notamment pas le fait que les skieurs soient envoyés à deux reprises durant l'hiver aux Etats-Unis. Les hommes sont en effet attendus à Beaver Creek en décembre pour des courses de vitesse et à Palisades Tahoe et Aspen fin février pour des courses techniques. «Au lieu d'établir un calendrier qui oblige les athlètes à se rendre deux fois par an aux États-Unis et à revenir en Europe entre-deux, il faudrait le faire une seule fois par an», estime le vainqueur du globe de slalom la saison dernière.

Ce dernier propose une solution simple : il faudrait envoyer les techniciens et les spécialistes de vitesse en même temps aux États-Unis et qu'ils y voyagent en voiture plutôt qu'en avion. «Cela permettrait de réduire drastiquement notre empreinte carbone», motive le jeune homme, qui ne croit de toute façon pas beaucoup en l'avenir des courses en Amérique du Nord.

Il explique qu'à un moment donné, la FIS devra se résoudre à renoncer aux courses aux États-Unis et au Canada pour privilégier l'Europe. A ce moment-là, il faudra alors peut-être terminer la saison en Scandinavie, qui offre encore de belles conditions au printemps.

Un mariage en vue

Ces voyages outre-Atlantique ne le concernent toutefois plus puisqu'il a annoncé il y a de cela un mois prendre sa retraite, à 23 ans, laissant le Cirque blanc pantois. Ne pouvant se faire à l'idée que le prodige norvégien se retire, Felix Neureuther avait alors proposé à Lucas Braathen de... l'épouser, afin qu'il puisse à l'avenir concourir pour l'Allemagne.

Une proposition que le fantasque skieur norvégien a acceptée, comme il l'a dévoilé sur Instagram : «Comme vous l'avez tous remarqué, Felix m'a fait une proposition très généreuse. Je serais fou de ne pas dire oui à un homme aussi aimant, d'autant que nous avons obtenu l'autorisation de sa femme Miriam (ndlr : ancienne fondeuse et biathlète allemande)».

«Bienvenue dans notre famille de fous», lui a répondu l'Allemande de 33 ans, bonne joueuse.