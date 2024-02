Alors qu’il s’éclate autant sur les pistes que sur scène, la vie du snowboarder Pat Burgener n’a pas toujours été aussi rose. Retour sur un passé douloureux.

Pat Burgener a eu une enfance compliquée. imago images/ZUMA Wire

Dans un entretien accordé à nos confrères du «Blick», Pat Burgener a évoqué son enfance. Une période difficile qui a fortement marqué le Lausannois. Alors qu’il voulait déjà devenir un sportif de haut niveau, le jeune homme a subi les moqueries de ses copains d’école. Sa famille aussi n’imaginait pas qu’il parvienne un jour à réaliser son rêve, qui plus est en étant atteint de TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité).

Des pensées sombres envahissent alors la tête du jeune Pat Burgener. «Je voulais me suicider. J’ai dit à ma mère de m'emmener sur un pont», confie-t-il au «Blick». Aujourd’hui encore, son passé le rattrape : «Lorsque je marche sur un pont et que je regarde en bas, je réalise à nouveau que j'ai voulu un jour sauter. Ce sont des moments très difficiles.»

Heureusement, l’athlète de 29 ans a profité du soutien inconditionnel de ses parents afin de surmonter ses problèmes. Aujourd’hui, grâce au snowboard et à la guitare, Pat Burgner est un homme épanoui. Pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans qui profitent de ses exploits. Sur scène et sur les pistes, évidemment.