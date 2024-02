La star norvégienne Johannes Boe a remporté mercredi l'individuel des Mondiaux à Nove Mesto, son 19e titre mondial au total, et le 9e individuel, devant son frère Tarjei Boe et l'Allemand Benedikt Doll. Le meilleur Suisse Niklas a terminé 11e.

Johannes Thingnes Boe en action durant la finale KEYSTONE

Après avoir dominé la poursuite dimanche – où les Norvégiens ont monopolisé les cinq premières places – le géant Boe a réalisé un 19/20 au tir, suffisant pour dominer de près d'une minute son frère Tarjei et de plus d'1 min 50 Benedikt Doll, qui empêche une nouvelle razzia norvégienne après la poursuite et le sprint.

Avec ce neuvième titre individuel, Boe se rapproche du record (11) codétenu par son compatriote Ole Einar Bjoerndalen et le Français Martin Fourcade. Il est aussi à un titre de Bjoerndalen au total (20).

Côté suisse, Hartweg a réussi le meilleur résultat helvétique jusqu'à présent dans ces Mondiaux. Mais même s'il n'avait pas raté la dernière cible, il n'aurait pas pu se battre pour le podium.

ATS