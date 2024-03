Johannes Hösflot Klaebo a remporté le 50 km classique d'Oslo en 2h06'50. Pour le Norvégien, il s'agit de sa 80e victoire en Coupe du monde, la première dans le légendaire quartier d'Holmenkollen.

Johannes Hösflot Klaebo (au centre) a remporté sa 80e victoire dimanche. KEYSTONE

Dans ce qui est la course la plus longue de la saison, le coureur de 27 ans a démontré sa force et toute sa maîtrise lors du sprint final. Il s'est imposé devant ses compatriotes Martin Löwström Nyenget et Paal Goldberg. Le leader de la Coupe du monde Harald Östberg Amundsen s'est classé juste derrière le podium et a réalisé, avec Didrik Tönseth, un formidable quintuplé norvégien à domicile.

Le meilleur des cinq Suisses au départ se nomme Beda Klee qui s'est classé 29e à 2'44 du vainqueur. Quant à Candide Pralong, il a pris la 48e place à 9'23.

ats