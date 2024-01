La Finlandaise Kerttu Niskanen a remporté la poursuite sur 22 km en style classique du Tour de Ski à Davos. La meilleure Suissesse est Nadine Fähndrich, quinzième.

La meilleure Suissesse de la poursuite est Nadine Fähndrich (à gauche), quinzième. KEYSTONE

Sous la neige, Niskanen, qui a déjà remporté la deuxième étape à Dobbiaco, s'est montrée meilleure au sprint que l'Américaine Rosie Brennan, qui a ainsi manqué de peu une troisième victoire Coupe du monde dans la station grisonne.

Sa compatriote Jessie Diggins, tombée pendant la course, a pris la troisième place et occupe toujours la tête du classement général du Tour de Ski avec 44 secondes d'avance sur Niskanen.

Les Suissesses longtemps aux avant-postes

En raison des fortes chutes de neige, la course s'est plutôt déroulée en peloton dans les vallées de la Flüela et de la Dischma. Personne ne voulait jouer le rôle de chasse-neige et courir devant.

Ainsi, les Suissesses Nadine Fähndrich et Nadja Kälin sont longtemps restées positionnées à l'avant de la course. Mais dans la dernière redoutable montée, elles ont perdu le contact avec la tête. Finalement, elles ont terminé aux 15e et 21e rangs. Anja Weber (27e) et Giuliana Werro (29e) ont également marqué des points.

Au terme de la course, Fähndrich a fait savoir qu'elle renonçait aux deux dernières étapes du Tour de Ski à Val di Fiemme. Touchée dans sa santé ces derniers jours, elle préfère opter pour un bloc d'entraînement avant d'aborder la deuxième partie de la saison.

ATS