Le premier des deux Super-G dames de Coupe du monde à Val di Fassa n'aura pas lieu. Il est tombé beaucoup trop de neige au cours des dernières 24 heures.

Lara Gut-Behrami devra prendre son mal en patience avant d’étendre son avance sur Mikaela Shiffrin. KEYSTONE

«Il est tombé près de 60 à 70 centimètres de neige», a déclaré l'entraîneur autrichien, Roland Assinger. Il fallait s'attendre à cette annulation." Il s'agit de la sixième annulation de la saison en Coupe du monde dames, le troisième Super-G après trois descentes.

Un deuxième Super-G est prévu dimanche. Les prévisions sont nettement meilleures puisqu'il n'y aura pas de nouvelles chutes de neige.

Cette annulation prive Lara Gut-Behrami d'une bonne chance de consolider son avance au classement général de la Coupe du monde sur Mikaela Shiffrin, qui se remet actuellement d'une blessure.

La Tessinoise est également en tête du classement de la discipline avec seulement cinq points d'avance sur l'Autrichienne Cornelia Hütter et 34 sur l'Italienne Federica Brignone. En plus de la course de dimanche, deux autres Super-G sont encore au programme.

ats